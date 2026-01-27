RHMZ upozorava: Južna Morava raste, moguća redovna odbrana od poplava na Veternici u Leskovcu

Rešetka pre 51 minuta
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hidrološko upozorenje prema kojem se u naredna 24 časa očekuje značajan porast vodostaja na Južnoj Moravi i njenim pritokama.

Kako je saopšteno, porast nivoa vode mogao bi da dovede do dostizanja granice redovne odbrane od poplava na reci Veternici kod Leskovca, zbog čega nadležne službe treba da budu u pripravnosti. Iz RHMZ-a navode da se situacija prati kontinuirano, te da će javnost i nadležne institucije biti blagovremeno obaveštavani o svim promenama na terenu. Građanima koji žive u priobalnim područjima savetuje se povećan oprez, kao i praćenje zvaničnih obaveštenja nadležnih
