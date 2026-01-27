Dolazi nam hladan vazduh sa Severnog pola: Ulazimo u period "toplo-hladno", poznati meteorolog najavio dva najhladnija dana naredne sedmice!

Kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca i u februaru, da li će biti još snega, kakva je situacija u Americi, govorio je meteorolog Ivan Ristić za Pink televiziju.

Poznati meteorolog naglasio je da u Srbiju, u drugoj dekadi februara, stiže hladan talas sa Severnog pola. -Sutra se vraća košava na dan, dva. Otopliće malo, a za vikend opet pad temperature. Idemo u toplo-hladno vreme, a to nikako nije dobro. Nedelja i ponedeljak će biti najhladniji dani- najavio je Ristić. Kako dalje navodi, sledeće nedelje se očekuje više kiše i oblaka, a oko Sretenja, baš na raspust, se očekuje sneg i zahlađenje. Meteorolog je stigao i da