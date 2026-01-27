Promenljivo vreme sa padavinama i razvedravanjem: šta nas očekuje danas i narednih dana

Tokom dana padavine će postepeno prestajati, uz razvedravanje sa zapada.

Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnje temperature kretaće se od 0 do 4 stepena, dok će najviša dnevna temperatura biti od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će jutro biti oblačno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Tokom dana očekuje se suvo vreme i razvedravanje od sredine dana. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni. U Novom Sadu