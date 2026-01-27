Promenljivo vreme sa padavinama i razvedravanjem: šta nas očekuje danas i narednih dana

Glas juga pre 52 minuta
Promenljivo vreme sa padavinama i razvedravanjem: šta nas očekuje danas i narednih dana

Tokom dana padavine će postepeno prestajati, uz razvedravanje sa zapada.

Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnje temperature kretaće se od 0 do 4 stepena, dok će najviša dnevna temperatura biti od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu će jutro biti oblačno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Tokom dana očekuje se suvo vreme i razvedravanje od sredine dana. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni. U Novom Sadu
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Nova pre 2 minuta
RHMZ objavio hidrološko upozorenje na niske vodostaje

RHMZ objavio hidrološko upozorenje na niske vodostaje

RTV pre 17 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 37 minuta
Vreme danas: Pretežno oblačno, ponegde sa kišom, do 13 stepeni

Vreme danas: Pretežno oblačno, ponegde sa kišom, do 13 stepeni

Vesti online pre 37 minuta
Ujutru oblačno sa kišom i snegom: Najviša temperatura do 13 stepeni

Ujutru oblačno sa kišom i snegom: Najviša temperatura do 13 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Danas u Novom Sadu malo vedrije i toplije

Danas u Novom Sadu malo vedrije i toplije

Radio 021 pre 1 sat
Suvo sa sunčanim periodima, u Šapcu do devet stepeni

Suvo sa sunčanim periodima, u Šapcu do devet stepeni

Šabačke novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

RTV pre 2 minuta
Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne…

Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne službenike

Nova pre 3 minuta
Danas je Sveti Sava, školska slava

Danas je Sveti Sava, školska slava

Gradski portal 018 pre 2 minuta
Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Naissus info pre 2 minuta
Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Nova pre 2 minuta