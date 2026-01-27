Kolika je bila prosečna neto plata u novembru?

Kamatica pre 24 minuta  |  Kamatica
Medijalna neto zarada za novembar iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar-novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 7,0 odsto realno, dok jeprosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za novembar 2025. godine nominalno je veća za 11,4 odsto, a realno za 8,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,2 odsto, odnosno za 8,2
