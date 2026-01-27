U Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa kišom, temperature od pet do 13 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada, uz umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni, a temperature će se kretati u rasponu od nula do pet na istoku i jugoistoku i do 13 stepeni na zapadu Srbije. U Novom Sadu će jutro biti oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom, razvedravanje se očekuje od sredine dana, a najviša dnevna temperatura biće oko 10 stepeni.