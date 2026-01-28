Iran odgovorio Trampu i prikazao patrolne dronove: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao nikada do sada! (video)

Kurir pre 40 minuta  |  P.V.)
Iran odgovorio Trampu i prikazao patrolne dronove: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao…
Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nadovezala se na post američkog predsednika Donalda Trampa na njegovoj Truth Social u kojem je zapretio Iranu da će proći mnogo gore ranije. "Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države napravile kobne greške ulazeći u ratove u Avganistanu i Iraku, protraćile su više od sedan biliona dolara i izgubile više od 7.000 američkih života." "Iran je spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima - ali, ako
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Iran odgovorio Trampu

Iran odgovorio Trampu

Pravda pre 36 minuta
"Vreme ističe!" Tramp nikada oštrije zapretio Iranu, Teheran odbija zahteve: "Sledeći napad biće daleko gori!"

"Vreme ističe!" Tramp nikada oštrije zapretio Iranu, Teheran odbija zahteve: "Sledeći napad biće daleko gori!"

Telegraf pre 35 minuta
Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

BBC News pre 1 sat
Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Danas pre 1 sat
Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

NIN pre 1 sat
Tramp: Iranu ističe vreme, flota spremna da brzo izvrši misiju

Tramp: Iranu ističe vreme, flota spremna da brzo izvrši misiju

Serbian News Media pre 1 sat
Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakTeheranDonald TrampAvganistanDolar

Svet, najnovije vesti »

ICE u Minesoti: Tramp najavljuje „deeskalaciju“, građani traže povlačenje

ICE u Minesoti: Tramp najavljuje „deeskalaciju“, građani traže povlačenje

Mašina pre 25 minuta
Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

Insajder pre 10 minuta
Većina korisnika interneta u EU preduzela korake za zaštitu privatnosti

Većina korisnika interneta u EU preduzela korake za zaštitu privatnosti

Insajder pre 35 minuta
Marta Kos: Glasanje o novim pravosudnim zakonima - korak nazad na putu Srbije ka EU

Marta Kos: Glasanje o novim pravosudnim zakonima - korak nazad na putu Srbije ka EU

Beta pre 31 minuta
Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

Rubio: Razgovori SAD sa Danskom i Grenlandom počinju danas

RTV pre 6 minuta