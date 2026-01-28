Iran odgovorio Trampu i prikazao patrolne dronove: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao nikada do sada! (video)

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nadovezala se na post američkog predsednika Donalda Trampa na njegovoj Truth Social u kojem je zapretio Iranu da će proći mnogo gore ranije. "Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države napravile kobne greške ulazeći u ratove u Avganistanu i Iraku, protraćile su više od sedan biliona dolara i izgubile više od 7.000 američkih života." "Iran je spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima - ali, ako