Povećan broj mrtvih u napadu ruskih dronova na putnički voz u Harkovskoj oblasti

Na mestu napada ruskog drona na putnički voz u Harkovskoj oblasti pronađeni su delovi tela pet poginulih osoba, saopštilo je danas regionalno tužilaštvo u Harkovu.

Tužilaštvo je u objavi na Telegramu saopštilo da će identifikacija stradalih biti moguća tek nakon sprovođenja DNK testova, prenosi Ukrinform. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas u objavi na Telegramu da su u napadu povređene dve osobe. "Danas je Rusija napala putnički voz u Harkovskoj oblasti udarnim dronovima. U bilo kojoj zemlji, napad dronom na civilni voz bi se posmatrao na isti način - isključivo kao terorizam. Ne bi bilo sumnje u
