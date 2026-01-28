Treći dan blokada granica: Prevoznici iz regiona protiv pravila EU

Blokade teretnih terminala širom regiona nastavljene su i treći dan, dok prevoznici upozoravaju da ih nova pravila Evropske unije u zemljama Šengena praktično izjednačavaju sa migrantima i ograničavaju njihov boravak.

Prevoznici iz regiona treći dan blokiraju teretne granične terminale zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, ali i neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanja njihovog boravka na teritoriji Šengena. Blokade se nastavljaju u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i Severnoj Makedoniji, između ostalog, zbog evropskih pravila prema kojima se profesionalni vozači u zemljama Šengena tretiraju kao