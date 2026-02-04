Gadafijev sin, Sejf el-Islam, ubijen u Libiji

BBC News pre 58 minuta

Reuters Sejf el-Islam Gadafi, sin svrgnutog, potom i ubijen dugogodišnjeg libijskog lidera Moamera el-Gadafija

Sejf el-Islam Gadafi, sin bivšeg libijskog lidera, pukovnika Moamera Gadafija, ubijen je u Libiji, saopštila je njegova sestra.

Smrt 53-godišnjaka, koji je nekada bio smatran očevim naslednikom, potvrdio je u šef njegovog političkog tima, prema Libijskoj novinskoj agenciji.

Njegov advokat je rekao agenciji AFP da je jedinica od „četiri komandosa“ izvršila atentat u njegovoj kući u gradu Zintanu, iako nije jasno ko zapravo stoji iza ovoga.

Prema drugoj verziji, koju je njegova sestra ispričala libijskoj televiziji, on je poginuo blizu granice sa Alžirom.

Sejf el-Islam Gadafi je dugo smatran najznačajnijom i najuticajnijom figurom u Libiji posle njegovog oca, koji je vladao Libijom od 1969. godine do svrgavanja i ubistva tokom ustanka 2011. godine.

Rođen 1972. godine, igrao je ključnu ulogu u približavanju Libije Zapadu od 2000. godine do pada Gadafijevog režima.

Posle svrgavanja njegovog oca, Sejf el-Islam Gadafi je optužen za ključnu ulogu u brutalnom suzbijanju antivladinih protesta.

Skoro šest godina bio je zatočenik rivalskih snaga u gradu Zintanu.

„Borimo se za Libiju i u Libiji ćemo umreti", reči su Sejfa el-Islama Gadafija s početka pobune 2011. godine, tokom koje su mu ubijeni otac i trojica braće - Sejf el-Arab, Hamis i Mutasim.

Četvrt veka kasnije, izrešetan je u kući u Zintanu, odakle je planirao veliki povratak na libijsku političku scenu i kandidaturu na predsedničkim izborima koji se iz brojnih razloga odlažu već skoro pet godina.

Libijski mediji, u zavisnosti od političkih afiniteta, objavili su različite verzije kraja poslednjeg značajnog Gadafija, pa je jedan od vlastima u Tripoliju bliskih portala javio da je Sejf el-Islam umro od moždanog udara tokom pucnjave.

Njegove pristalice su za ubistvo optužile pripadnike 444. brigade, bliske Abdelhamidu Dbeibi, premijeru vlade čije se sedište nalazi u Tripoliju.

Oni poriču umešanost.

Na čelu ove brigade, koja kontroliše veliki deo Tripolija i delove Libije do 170 kilometara udaljenog Bani Valida, već godinama je Mahmud Hamza.

Pogledajte video o 'Arapskom proleću', svrgavanju i ubistvu Moamera Gadafija

'Mač islama'

Posle pada Moamera Gadafijevog, Sejf el-Islam, ili 'Mač islama', kako su ga zvali, uspeo da pobegne u Mali, ali su ga u međuvremenu zarobili pobunjenici iz Zintana, koji su ga 2017. godine, posle serije spekulacija da je ubijen, oslobodili.

Lokalni sud ga je 2014. godine osudio na smrt, obrazlažući da se protivio 'Arapskom proleću'.

Zbog pritisaka iz inostranstva i opasnosti da bi takav potez mogao da izazove novi haos u Libiji, ta presuda je nekako zaboravljena.

Rivalske vlasti na istoku Libije su ukinule smrtnu presudu Sejfu-el Islamu.

Međunarodni krivični sud želeo je da izvede Sejfa el-Islama pred sud za zločine protiv čovečnosti zbog njegove navodne uloge u suzbijanju opozicionih protesta 2011. godine.

Za njim je tada raspisana i poternica.

Sud u Tripoliju, na zapadu zemlje, gde je kontrola u rukama vlade koju podržavaju Ujedinjene nacije, izrekao mu je 2015. smrtnu kaznu u odsustvu zbog njegove uloge u represijama.

Međutim, dve godine kasnije, milicija u Tobruku, na istoku, oslobodila ga je na osnovu zakona o amnestiji.

Od svrgavanja Muamera Gadafija, Libija je podeljena na područja koja kontrolišu razne milicije i trenutno je podeljena između dve rivalske vlade.

Tokom očevog vođstva, oblikovao je politiku i vodio pregovore na visokom nivou, iako nije imao zvaničnu ulogu u vladi.

Tvrdi se i da je uticao na oca da odustane od programa razvoja nuklearnog oružja.

Takvi sporazumi doveli su do ukidanja međunarodnih sankcija severnoafričkoj zemlji, a neki su smatrali mlađeg Gadafija reformističkim i prihvatljivim licem Libije koja se menja.

Gadafi je uvek negirao da želi da nasledi vladavinu oca, rekavši da uzde vlasti „nije farma za nasleđivanje“.

Međutim, 2021. godine je najavio da će se kandidovati za predsednika na izborima koji su potom odloženi na neodređeno vreme.

Pogledajte i ovaj video: Tajanstveni plaćenici u Libiji

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.04.2026)