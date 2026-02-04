Opasna pojava stiže na Balkan! U Hrvatskoj će padati blato s neba, izdato upozorenje: Čuvajte se, strašnije nego što mislite…

Predstoji toplo ali nestabilno vreme u Srbiji sa kišnim danima.

U Hrvatsku dolaze čestice pustinjskog peska sa Sahare, koje mogu izazvati iritacije. ​Zaboravite na debelu zimsku garderobu, ali ne ostavljajte kišobrane kod kuće! Pred nama je period neobično toplog vremena za ovo doba godine, koji sa sobom donosi vrtešku meteoroloških prilika u Srbiji. Sa Jadrana duboki ciklon donosi izrazito nestabilne vremenske prilike, a u Hrvatsku, pravo iz Afrike, stiže umerena količina čestica pustinjskog peska. Čestice pustinjskog peska su