Opasna pojava stiže na Balkan! U Hrvatskoj će padati blato s neba, izdato upozorenje: Čuvajte se, strašnije nego što mislite
Blic pre 3 sata
Predstoji toplo ali nestabilno vreme u Srbiji sa kišnim danima.
U Hrvatsku dolaze čestice pustinjskog peska sa Sahare, koje mogu izazvati iritacije. Zaboravite na debelu zimsku garderobu, ali ne ostavljajte kišobrane kod kuće! Pred nama je period neobično toplog vremena za ovo doba godine, koji sa sobom donosi vrtešku meteoroloških prilika u Srbiji. Sa Jadrana duboki ciklon donosi izrazito nestabilne vremenske prilike, a u Hrvatsku, pravo iz Afrike, stiže umerena količina čestica pustinjskog peska. Čestice pustinjskog peska su