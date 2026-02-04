Oblačno i vetrovito, u Timočkoj Krajini ledeni dan uz ledenu kišu

Glas Zaječara pre 54 minuta  |  Prema prognozama, početkom
U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije vreme, a samo ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Jutarnje temperature kretaće se oko nule, dok će najviša dnevna temperatura dostići do 13 stepeni. Za razliku od ostatka zemlje, u Timočkoj Krajini očekuje se ledeni dan. Vreme će biti oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, a kratkotrajno i sa snegom. Jutarnja temperatura biće oko minus šest stepeni, dok će se najviša dnevna zadržati oko minus jednog stepena. Duvaće slab i umeren vetar, dok će u košavskom području i na planinama vetar biti jak, južni i
