VIDEO: Novosadska opozicija napustila sednicu Skupštine grada

Sa sednice Skupštine Novog Sada koja na Dnevnom redu ima preko 20 tačaka ubrzo su izašli odbornici iz redova opozicije.

Naime, oni su napustili salu jer na Dnevni red nije stavljena Deklaracija o osudi prekomerne upotrebe sile službenika MUP-a nije nad građanima. "Za" su glasala 23 odbornika, protiv – 45, a dva odbornika nisu glasala. Kako javlja Razglas news, početak sednice Skupštinje kasnio skoro sat vremena jer elektoronski sistem glasanja nije funkcionisao. Vrata sale otključana su nekoliko minuta pre 11 časova. Pre početaka