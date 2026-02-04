Uvećane plate sutra ležu zaposlenima u javnoj upravi, policija i prosveta u petak

Zaposlenima u javnoj upravi sutra će biti isplaćene januarske plate uvećane za 5,1 odsto, dok će policija i prosvetni radnici uvećane zarade dobiti u petak, izjavio je Siniša Mali, ministar finansija, za Tanjug On je naveo da je povećanje deo ranije datih obećanja i da su plate u javnom sektoru od 1. januara 2026. godine uvećane za 5,1 odsto, dok minimalna zarada od početka godine iznosi 551 evro. Ministar je podsetio i da su penzije od decembra prošle godine