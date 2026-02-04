Uvećane plate sutra ležu zaposlenima u javnoj upravi, policija i prosveta u petak

Ozon pre 19 minuta
Uvećane plate sutra ležu zaposlenima u javnoj upravi, policija i prosveta u petak
Zaposlenima u javnoj upravi sutra će biti isplaćene januarske plate uvećane za 5,1 odsto, dok će policija i prosvetni radnici uvećane zarade dobiti u petak, izjavio je Siniša Mali, ministar finansija, za Tanjug On je naveo da je povećanje deo ranije datih obećanja i da su plate u javnom sektoru od 1. januara 2026. godine uvećane za 5,1 odsto, dok minimalna zarada od početka godine iznosi 551 evro. Ministar je podsetio i da su penzije od decembra prošle godine
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Insajder pre 29 minuta
Kada će biti isplaćene uvećane plate zaposlenima u javnoj upravi, a kada policiji i prosveti?

Kada će biti isplaćene uvećane plate zaposlenima u javnoj upravi, a kada policiji i prosveti?

Danas pre 4 minuta
Sutra i preksutra na račun ležu veće plate: Ministar Mali najavio povišice u ova tri sektora

Sutra i preksutra na račun ležu veće plate: Ministar Mali najavio povišice u ova tri sektora

Kurir pre 9 minuta
Butan potvrdio učešće na Ekspu: Do sada već 135 zemalja stiže na izložbu u Beograd

Butan potvrdio učešće na Ekspu: Do sada već 135 zemalja stiže na izložbu u Beograd

Kurir pre 9 minuta
Detaljan kalendar isplata za februar: Ova grupa građana je prva na spisku za povišicu

Detaljan kalendar isplata za februar: Ova grupa građana je prva na spisku za povišicu

Mondo pre 14 minuta
Butan potvrdio učešće na Expo 2027 u Beogradu, do sada 135 zemalja

Butan potvrdio učešće na Expo 2027 u Beogradu, do sada 135 zemalja

Euronews pre 29 minuta
Mali sa šeikom i predsednikom UAE u Dubaiju: Ponosan sam na odnose koje gradimo VIDEO

Mali sa šeikom i predsednikom UAE u Dubaiju: Ponosan sam na odnose koje gradimo VIDEO

B92 pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaTanjugSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Insajder pre 29 minuta
Za manje od 4.000 dinara direktno do Budimpešte, i to za dva i po sata

Za manje od 4.000 dinara direktno do Budimpešte, i to za dva i po sata

Kamatica pre 14 minuta
Ponovo izmenjena uredba o ograničenju marži: Šta će biti kada prestane da važi i hoće li novi zakon da "zaključa" cene

Ponovo izmenjena uredba o ograničenju marži: Šta će biti kada prestane da važi i hoće li novi zakon da "zaključa" cene

Euronews pre 24 minuta
Marković: Rezultati poslovanja NIS-a očekivani, ključni gubitak u poslednjem kvartalu

Marković: Rezultati poslovanja NIS-a očekivani, ključni gubitak u poslednjem kvartalu

RTV pre 14 minuta
Sutra ističe rok za prijavu nelegalnih objekata: Procena da ih ima 4,8 miliona, prijavljeno upola manje

Sutra ističe rok za prijavu nelegalnih objekata: Procena da ih ima 4,8 miliona, prijavljeno upola manje

Radio 021 pre 4 minuta