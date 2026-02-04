Gmail (može da) zna sve o nama

Umetanjem algoritama između nas i naših poruka, Gmail ne samo da ubrzava proces razmene informacija, već i suptilno redefiniše šta komunikacija predstavlja

Ukoliko koristite Gmail, sigurno ste primetili sve snažnije integrisanje veštačke inteligencije u okruženje ovog servisa za elektronsku komunikaciju. Očigledna je namera da Gmail ne bude više samo sandučić za poštu, već da korisnici počnu da ga doživljavaju kao ličnog asistenta koji će pripremati automatske rezimee prepiski, odgovarati na pitanja vezana za detalje i zaključke iz elektronskih poruka, prerađivati skice pisane komunikacije i pomagati u prioritizaciji