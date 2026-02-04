Gmail (može da) zna sve o nama

Radar pre 35 minuta  |  Ana Martinoli
Gmail (može da) zna sve o nama

Umetanjem algoritama između nas i naših poruka, Gmail ne samo da ubrzava proces razmene informacija, već i suptilno redefiniše šta komunikacija predstavlja

Ukoliko koristite Gmail, sigurno ste primetili sve snažnije integrisanje veštačke inteligencije u okruženje ovog servisa za elektronsku komunikaciju. Očigledna je namera da Gmail ne bude više samo sandučić za poštu, već da korisnici počnu da ga doživljavaju kao ličnog asistenta koji će pripremati automatske rezimee prepiski, odgovarati na pitanja vezana za detalje i zaključke iz elektronskih poruka, prerađivati skice pisane komunikacije i pomagati u prioritizaciji
Na nišanu bazuke

Tezgaroši, i to loši

Jedna pobeda ne čini proleće

Mislili su da ćemo se predati

Krivi bez krivice

Gmail (može da) zna sve o nama

Dao otkaz na poslu i preselio se u šumu: Živi u drvenoj kućici, kupa se kišnicom, a evo kako zarađuje za hleb

"Majo, biće bolje sledeće godine" Zejna progovorila o učešću na PZE 2026, evo kako komentariše to što pesma Maje Nikolić nije prošla konkurs: "Žao mi je"

Jecaji odzvanjali elitom 9, a onda Anita i Luka nakon drame završili u krevetu: Evo kako mu je oprostila Maju Marinković

"Sa Milicom Todorović sam posebno povezana" Sara Jo presrećna što je njena koleginica postala majka, spomenula porodicu iz Kruševca: "Nas dve smo u kontaktu"

