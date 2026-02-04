Vetrovit i topliji dan pred Srbijom

Vesti online pre 3 sata  |  Fonet (A. S.)
Vetrovit i topliji dan pred Srbijom

Vreme u Srbiji danas će biti umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), navodeći da će najviša dnevna temperatura biti od osam do 13 stepeni.

Duvaće vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. U Timočkoj Krajini biće “ledeni dan”, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće oko minus jedan stepen. Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo i vetrovito, u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. februar: Sutra u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. februar: Sutra u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Beta pre 2 minuta
Nastavljaju se sunčani dani

Nastavljaju se sunčani dani

Infozija pre 2 minuta
"Sneg i zahlađenje od ovog datuma, a onda obrt": Čubrilo kaže da prognoza varira od ranog proleća do kasnog naleta zime

"Sneg i zahlađenje od ovog datuma, a onda obrt": Čubrilo kaže da prognoza varira od ranog proleća do kasnog naleta zime

Mondo pre 1 minut
Šok prognoza! Čak 16 stepeni narednih dana, ali i kišovito: Otkrivamo preti li nam novo zahlađenje sa snegom

Šok prognoza! Čak 16 stepeni narednih dana, ali i kišovito: Otkrivamo preti li nam novo zahlađenje sa snegom

Telegraf pre 32 minuta
Oblačno i vetrovito, u Timočkoj Krajini ledeni dan uz ledenu kišu

Oblačno i vetrovito, u Timočkoj Krajini ledeni dan uz ledenu kišu

Glas Zaječara pre 2 sata
Neverovatne slike iz ovog dela Srbije: Sve je zavejano, visina pokrivača 30 cm, a temperatura u plusu

Neverovatne slike iz ovog dela Srbije: Sve je zavejano, visina pokrivača 30 cm, a temperatura u plusu

Telegraf pre 2 sata
Vreme danas: Oblačno, vetrovito i toplije

Vreme danas: Oblačno, vetrovito i toplije

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZsrbijavestivremedruštvo

Društvo, najnovije vesti »

„Institucija ,privremenog‘ rukovođenja očigledno je postala trajni model upravljanja“: SMER o neuspelim izborima za direktora…

„Institucija ,privremenog‘ rukovođenja očigledno je postala trajni model upravljanja“: SMER o neuspelim izborima za direktora RTS-a

Mašina pre 41 minuta
Sednica Skupštine grada Novog Sada kasni, opozicija traži deklaraciju o policijskoj brutalnosti

Sednica Skupštine grada Novog Sada kasni, opozicija traži deklaraciju o policijskoj brutalnosti

Insajder pre 26 minuta
Opozicija u Novom Sadu napustila sednicu, odbijen predlog o deklaraciji o policijskoj brutalnosti

Opozicija u Novom Sadu napustila sednicu, odbijen predlog o deklaraciji o policijskoj brutalnosti

N1 Info pre 21 minuta
Opozicija u Novom Sadu napustila sednicu, odbijen predlog o deklaraciji o policijskoj brutalnosti

Opozicija u Novom Sadu napustila sednicu, odbijen predlog o deklaraciji o policijskoj brutalnosti

Beta pre 22 minuta
Slučaj Generalštab: Selaković neće da se poziva na imunitet, sudija Vladi traži mišljenje o "aktiviranju imuniteta"

Slučaj Generalštab: Selaković neće da se poziva na imunitet, sudija Vladi traži mišljenje o "aktiviranju imuniteta"

NIN pre 7 minuta