Vetrovit i topliji dan pred Srbijom

Vreme u Srbiji danas će biti umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), navodeći da će najviša dnevna temperatura biti od osam do 13 stepeni.

Duvaće vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. U Timočkoj Krajini biće “ledeni dan”, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće oko minus jedan stepen. Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo i vetrovito, u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni