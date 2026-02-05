TASS: Ovo je uslov Kremlja kao deo „velikog sporazuma“ o okončanju rata u Ukrajini

Jedan od uslova Moskve u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini jeste da Donbas prizna ceo svet kao teritoriju Rusije, rekao je izvor TASS-a u Abu Dabiju.

Prema njegovim rečima, u Kremlju ovaj zahtev posmatraju kao deo „velikog sporazuma“. „Za rusku stranu, ovaj aspekt sa priznanjem Donbasa od strane svih zemalja izgleda je veoma važan“, naglasio je sagovornik agencije. U Abu Dabiju se održava drugi krug trostranih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD od početka godine. Ranije nije bilo poznato za ovaj zahtev Moskve. Ključni uslov za okončanje rata, kako je nazvao ruski predsednik Vladimir Putin, jeste povlačenje