TASS: Ovo je uslov Kremlja kao deo „velikog sporazuma“ o okončanju rata u Ukrajini

Danas pre 48 minuta  |  S. D.
TASS: Ovo je uslov Kremlja kao deo „velikog sporazuma“ o okončanju rata u Ukrajini

Jedan od uslova Moskve u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini jeste da Donbas prizna ceo svet kao teritoriju Rusije, rekao je izvor TASS-a u Abu Dabiju.

Prema njegovim rečima, u Kremlju ovaj zahtev posmatraju kao deo „velikog sporazuma“. „Za rusku stranu, ovaj aspekt sa priznanjem Donbasa od strane svih zemalja izgleda je veoma važan“, naglasio je sagovornik agencije. U Abu Dabiju se održava drugi krug trostranih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD od početka godine. Ranije nije bilo poznato za ovaj zahtev Moskve. Ključni uslov za okončanje rata, kako je nazvao ruski predsednik Vladimir Putin, jeste povlačenje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Putin i Tramp pišu novi sporazum o nuklearnom oružju: Svet strahovao od najgoreg još od Hladnog rata

Putin i Tramp pišu novi sporazum o nuklearnom oružju: Svet strahovao od najgoreg još od Hladnog rata

Mondo pre 53 minuta
Nuklearni preokret? Novi START ponovo u fokusu

Nuklearni preokret? Novi START ponovo u fokusu

B92 pre 48 minuta
Završen drugi dan pregovora u Abu Dabiju, dogovorena razmena ratnih zarobljenika

Završen drugi dan pregovora u Abu Dabiju, dogovorena razmena ratnih zarobljenika

NIN pre 1 sat
Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Serbian News Media pre 2 sata
Završeni mirovni pregovori u Abu Dabiju: Proruski mediji preneli da je Moskva iznela nove zahteve zbog kojih će Kijev zapeniti…

Završeni mirovni pregovori u Abu Dabiju: Proruski mediji preneli da je Moskva iznela nove zahteve zbog kojih će Kijev zapeniti

Blic pre 2 sata
SAD i Rusija blizu dogovora o nastavku poštovanja sporazuma START

SAD i Rusija blizu dogovora o nastavku poštovanja sporazuma START

Biznis.rs pre 2 sata
Završen drugi dan pregovora Rusije i Ukrajine: Dogovorena razmena zarobljenika

Završen drugi dan pregovora Rusije i Ukrajine: Dogovorena razmena zarobljenika

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Euronews pre 18 minuta
Lavrov: Evropski lideri traže da se kontakti sa Rusijom ne objavljuju javno

Lavrov: Evropski lideri traže da se kontakti sa Rusijom ne objavljuju javno

RTV pre 23 minuta
Vlada Republike Srpske fiktivnoj firmi isplatila 670 hiljada evra za lobiranje u SAD

Vlada Republike Srpske fiktivnoj firmi isplatila 670 hiljada evra za lobiranje u SAD

Danas pre 13 minuta
Tramp pravi paravojsku: Svako može da se prijavi, obećan bonus čak 50.000 dolara!

Tramp pravi paravojsku: Svako može da se prijavi, obećan bonus čak 50.000 dolara!

Blic pre 53 minuta
Tri, četiri, sad! Upravo startuje opasna trka najmoćnijih sila – Evropa će biti najugroženija

Tri, četiri, sad! Upravo startuje opasna trka najmoćnijih sila – Evropa će biti najugroženija

Sputnik pre 23 minuta