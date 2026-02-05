Završen drugi dan pregovora u Abu Dabiju, dogovorena razmena ratnih zarobljenika

Ukrajina i Rusija završile su drugi dan pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju, dogovorivši prvu veliku razmenu ratnih zarobljenika u poslednjih pet meseci, sa po 157 vojnika sa obe strane, preneli su zvaničnici.

Tri civila iz Kurske oblasti takođe su vraćena u Rusiju, preneo je Rojters. Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof opisao je razgovore kao „detaljne i produktivne“, naglasivši da dogovor o razmeni pokazuje da kontinuirani diplomatski angažman donosi konkretne rezultate. Ruski izaslanik Kiril Dmitrijev ocenio je da su razgovori pozitivni i da se aktivno radi na obnavljanju odnosa Rusije sa SAD. Uprkos pritisku administracije američkog predsednika Trampa na obe strane,