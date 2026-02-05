Završena runda pregovora Ukrajine i Rusije, dogovorena razmena 314 zarobljenika

Ukrajina i Rusija su danas završile dvodnevnu rundu mirovnih pregovora uz posredstvo SAD u Abu Dabiju, dogovorivši razmenu ukupno 314 ratnih zarobljenika, objavila je agencija Rojters na svom sajtu.

Specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof rekao je da su se delegacije SAD, Ukrajine i Rusije složile da se obavi razmena zarobljenika. „Iako je značajan deo posla tek pred nama, koraci poput ovog pokazuju da održivi diplomatski angažman daje opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini“, napisao je Vitkof na društvenoj mreži Iks. I Rusija i Ukrajina su saopštile da su razgovori do sada bili pozitivni. Kasno u sredu, glavni pregovarač