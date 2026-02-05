Nuklearni preokret? Novi START ponovo u fokusu

B92 pre 5 sati
Nuklearni preokret? Novi START ponovo u fokusu

Sjedinjene Američke Države i Rusija približavaju se dogovoru o nastavku poštovanja sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi START, dok su u Abu Dabiju obnovljeni i vojni kontakti na visokom nivou.

Sjedinjene Američke Države i Rusija približavaju se dogovoru o poštovanju sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi START i nakon njegovog isteka, preneo je Aksios, pozivajući se na tri izvora upućena u pregovore. Sporazum Novi START, koji je postavio ograničenja na rakete, lansere i strateške bojeve glave SAD i Rusije, poslednji je u nizu nuklearnih sporazuma koji datiraju još iz doba Hladnog rata, pre više od pola veka. Pregovori su vođeni u Abu Dabiju
