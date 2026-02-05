Svoj na svome: PRODUŽEN ROK za upis prava svojine na nepokretnosti

Produžen je rok za podnošenje prijava za upis prava svojine na nepokretnosti do ponoći, 9. februara.

To su saopštili iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da je rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, usled velike zainteresovanosti koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svomeˮ, produžen za dodatna tri dana i da ističe 9. februara, u ponoć. Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na