"Nije moglo doći u gore vreme": Istekao sporazum SAD i Rusije o kontroli nuklearnog naoružanja

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je SAD i Rusiju da brzo potpišu novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, imajući u vidu da je postojeći sporazum istekao.

Gutereš je dodao da je to "ozbiljan trenutak za međunarodni mir i bezbednost". Poslednji nuklearni sporazum između dve sile, Novi START sporazum, istekao je u četvrtak, formalno oslobodivši i Moskvu i Vašington niza ograničenja na njihove nuklearne arsenale i izazvavši strahove od globalne trke u naoružanju, prenosi Gardijan. "Prvi put za više od pola veka suočavamo se sa svetom bez ikakvih obavezujućih ograničenja na strateške nuklearne arsenale dve države koje