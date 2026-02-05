Ovo je spas, deci ćemo ostaviti sve legalizovano i kako treba: Ogromne gužve u Lučanima na šalterima, u jednom danu čak 220.000 prijava (FOTO)(VIDEO) Lučani - Veliki odrziv građana širom Srbije je za legalizaciju objekata u okviru zakona Svoj na svome, a rok je produžen do 8. februara.

Velika gužva danas je bila na šalterima u Lučanima, gde su oni koji do sada nisu - došli da legalizuju svoje objekte. - Ovo nam je mnogo olakšalo, znamo bar da ćemo deci da ostavimo sve legalno i sve kako treba. To ranije nije bilo legalizovano, shvatili smo to tek skoro, pre nekih dve godibe. Stalno smo razmišljali kako ćemo i šta ćemo, bilo je to mnogo skupo. Sada nam je ovaj zakon sve olakšao i ubrzao. Ovo nam je jedna od najboljih stvari koje su nam se dogodile