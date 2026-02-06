Vreme danas: Mestimično maglovito i oblačno

Nedeljnik pre 4 sati
Vreme danas: Mestimično maglovito i oblačno

U Srbiji će danas ujutru na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji mestimično maglovito i oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na području Timočke i Negotinske krajine, kao i po kotlinama, magla će se zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najniža temperatura od nula do šest stepeni, a najviša od osam do
