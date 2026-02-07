RGZ: Do sada stiglo skoro 2,3 miliona prijava za upis bespravnih objekata

Zaključno sa današnjim danom, odnosno do 19 časova, za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima pristiglo je 2.290.337 prijava građana, ukazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Prijava neupisanih objekata odvija se u sklopu akcije „Svoj na svome“, koja je počela 8. decembra. Iako je prvobitno rekla da produžetka ove akcije neće biti, odnosno da će ona biti okončana juče u ponoć, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata ipak biti produžen za tri dana. To znači da se prijave mogu podnositi do nedelje, 8. februara, do ponoći.