Uhapšen treći osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića

Danas pre 4 sati  |  Danas Online
Uhapšen treći osumnjičeni za bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića
Uprava kriminalističke policije i Policijska uprava za Grad Beograd uhapsili treću osobu osumnjičenu da je 3. februara ove godine, zajedno sa još dva lica koja su u prethodnom periodu uhapšena, aktivirala i bacila ručnu bombu u dvorište porodične kuće Zdravka Čolića na Dedinju. „Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd i Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P. S. (1998), zbog postojanja osnova
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja trećeg osumnjičenog za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića (video)

Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja trećeg osumnjičenog za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića (video)

Blic pre 5 sati
Dačić: Uhapšeni osumnjičeni da su bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat "Jerry"

Dačić: Uhapšeni osumnjičeni da su bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat "Jerry"

Politika pre 4 sati
Dva muškarca uhapšena zbog sumnje da su bacili bombu na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu

Dva muškarca uhapšena zbog sumnje da su bacili bombu na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu

Danas pre 6 sati
"Policija, lezi dole!" Ovako su uhapšeni osumnjičeni za bombaški napad na luksuzni restoran na Novom Beogradu: UKP im upao u…

"Policija, lezi dole!" Ovako su uhapšeni osumnjičeni za bombaški napad na luksuzni restoran na Novom Beogradu: UKP im upao u stan, oni se predali bez pogovora (video)

Blic pre 6 sati
Uhapšen i treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen i treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Blic pre 7 sati
Saslušan osumnjičeni da je bacio bombu u dvorište Zdravka Čolića

Saslušan osumnjičeni da je bacio bombu u dvorište Zdravka Čolića

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko ČolićTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Danas oblačno, sa kišom i snegom

Danas oblačno, sa kišom i snegom

Danas pre 4 sati
Završena rekonstrukcija objekta MUP u Ljermontovoj: Uprava za upravne poslove i saobraćajna policija počinju rad od 9…

Završena rekonstrukcija objekta MUP u Ljermontovoj: Uprava za upravne poslove i saobraćajna policija počinju rad od 9. februara 2026. godine

Kurir pre 3 sata
Vremeplov: Umro Vuk Stefanović Karadžić

Vremeplov: Umro Vuk Stefanović Karadžić

RTV pre 4 sati
Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Znaćemo da smo promenili društvo kada nam „Alan Ford“ više ne bude referenca

Radar pre 5 sati
I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

I pretnje smrću korišćene za disciplinovanje TOK

Radar pre 5 sati