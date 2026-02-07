U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra ujutru u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova biti magle ili niske oblačnosti, a tokom dana umereno i potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na visokim planinama će provejavati slab sneg, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne