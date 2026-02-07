Ko u Srbiji duže od 24 sata nije imao struju, ne plaća račun za januar

Vesti online pre 2 sata  |  BizPortal.rs, Vesti online
Ko u Srbiji duže od 24 sata nije imao struju, ne plaća račun za januar

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da će svi građani koji su u januaru u kontinuitetu više od 24 časa bez najave bili bez struje usled vremenskih neprilika, biti oslobođeni plaćanja računa za električnu energiju za ceo januar.

“Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede i Vlada Srbije predložili su da se svi građani koji su nenajavljeno, a u kontinuitetu više od 24 časa bili bez urednog napajanja električnom energijom usled vremenskih neprilika koja su zadesile više okruga u januaru mesecu, budu u celosti oslobođeni plaćanja januarskog računa”, rekla je Mesarovićeva za Tanjug. Kako je dodala, u koordinaciji sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom,
Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeTanjugstrujavestiekonomija

