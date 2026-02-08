Japanska premijerka Sanae Takaiči se nada velikoj pobedi na današnjim prevremenim izborima

Birališta su otvorena danas za parlamentarne izbore u Japanu a premijerka Sanae Takaiči se nada da će njena partija koja je u teškoćama ostvariti dovoljno veliku pobedu da može da sprovede ambicioznu političku agendu.

Takaiči je jako popularna ali vladajuća Liberalno demokratska partija, (LDP) koja je vladala Japanom većim delom poslednjih sedam decenija je u teškoćama zbog raznih skandala. Takaiči je sazvala prevremene izbore posle samo tri meseca na dužnosti nadajući se da će iskoristiti svoju popularnost pre nego što ona izbledi da bi poboljšala podršku stranki. Ona hoće da ostvari napredak na desničarskoj agendi čiji cilj je jačanje japanske privrede i vojnih kapaciteta dok