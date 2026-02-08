Umereno oblačno, ponegde moguća slaba kiša: Temperatura do 14 stepeni

Newsmax Balkans pre 27 minuta  |  Newsmax Balkans
Umereno oblačno, ponegde moguća slaba kiša: Temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na visokim planinama će provejavati slab sneg, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. U Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Posle oblačnog i maglovitog prepodneva - delimično razvedravanje, temperatura do 13 stepeni

Posle oblačnog i maglovitog prepodneva - delimično razvedravanje, temperatura do 13 stepeni

N1 Info pre 2 minuta
Umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

RTV pre 17 minuta
Oblačno, maglovito jutro, ponegde kiša: Evo kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana u Srbiji

Oblačno, maglovito jutro, ponegde kiša: Evo kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana u Srbiji

Glas juga pre 32 minuta
Oblačno i hladnije, na planinama sneg: Detaljna vremenska prognoza za Srbiju

Oblačno i hladnije, na planinama sneg: Detaljna vremenska prognoza za Srbiju

Euronews pre 17 minuta
Danas promenljivo oblačno uz sunčane intervale

Danas promenljivo oblačno uz sunčane intervale

Šabačke novosti pre 1 sat
Oblačan dan i sunčani intervali na severu zemlje, najviša dnevna temperatura 14 stepeni

Oblačan dan i sunčani intervali na severu zemlje, najviša dnevna temperatura 14 stepeni

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Vremenska prognoza za 8. februar: Oblačan i suv dan, ponegde sa kišom

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Magla smanjuje vidljivost, bez zadržavanja na granicama

AMSS: Magla smanjuje vidljivost, bez zadržavanja na granicama

N1 Info pre 2 minuta
Posle oblačnog i maglovitog prepodneva - delimično razvedravanje, temperatura do 13 stepeni

Posle oblačnog i maglovitog prepodneva - delimično razvedravanje, temperatura do 13 stepeni

N1 Info pre 2 minuta
Umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 9 do 14 stepeni

RTV pre 17 minuta
AMSS: Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu na Batrovcima, oprez zbog guste magle

AMSS: Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu na Batrovcima, oprez zbog guste magle

RTV pre 2 minuta
Industrijska revolucija u koju se ulažu milijarde: Kako se "hrani" AI i koliko troše data centri u Srbiji

Industrijska revolucija u koju se ulažu milijarde: Kako se "hrani" AI i koliko troše data centri u Srbiji

Newsmax Balkans pre 22 minuta