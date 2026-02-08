Umereno oblačno, ponegde moguća slaba kiša: Temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na visokim planinama će provejavati slab sneg, a samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. U Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magle ili niske oblačnosti. Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.