Lekari: Stanje generala Aleksejeva ozbiljno, ali stabilno, nije u životnoj opasnosti

Stanje general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, ranjenog u atentatu izvedenom 6. februara, ocenjeno je kao ozbiljno, ali stabilno, a njegov život nije u opasnosti, rekli su medicinski zvaničnici agenciji TASS. "Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno.

Nema opasnosti po njegov život i on je svestan", rekao je neimenovani izvor za rusku agenciju. U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara izveden je atentat na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije. Atentat na Aleksejeva dogodio se u vreme druge runde pregovora o Ukrajini održane u Abu Dabiju u sredu i četvrtak, u kojima su učestvovale delegacije iz Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i