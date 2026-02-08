U ponoć ističe rok za upis bespravnih objekata

Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima („Svoj na svome“).

Rok je, prema saopštenju objavljenom na portalu za prijavu produžen za tri dana usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema. Prema poslednjem preseku objavljenom na sajtu Republičkg geodetskog zavoda (RGZ), za ovu mogućnost je zaključno sa petkom pristiglo nešto više od 2,29 miliona prijava. Kako podseća RTS, građani su morali da prilože važeću ličnu kartu odnosno pasoš, osnov sticanja u vidu ugovora, ostavinskog