U ponoć ističe rok za upis bespravnih objekata

Nova ekonomija pre 16 minuta
Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima („Svoj na svome“).

Rok je, prema saopštenju objavljenom na portalu za prijavu produžen za tri dana usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema. Prema poslednjem preseku objavljenom na sajtu Republičkg geodetskog zavoda (RGZ), za ovu mogućnost je zaključno sa petkom pristiglo nešto više od 2,29 miliona prijava. Kako podseća RTS, građani su morali da prilože važeću ličnu kartu odnosno pasoš, osnov sticanja u vidu ugovora, ostavinskog
NIN pre 26 minuta
RTV pre 2 sata
Nedeljnik pre 1 sat
Mondo pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
Insajder pre 3 sata
