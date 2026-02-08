Vladajuća stranka japanske premijerke Takaiči osvojila apsolutnu većinu na izborima

Vladajuća Liberalno-demokratska partija (LDP) japanske premijerke Sanae Takaiči obezbedila je dvotrećinsku većinu na današnjim parlamentarnim izborima, javili su japanski mediji, pozivajući se na preliminarne rezultate.

Ukupan broj mesta koje je osvojila LDP, uključujući osvojene mandate koalicionog partnera Japanske inovativne partije (JIP), dostigao je 309, prenosi japanski Yomiuri. Kako se navodi, time je premašen prethodni rekord od 308 koje je osvojila tadašnja Demokratska partija Japana kada je preuzela vlast 2009. godine. Televizijska mreža NHK prethodno je saopštila, pozivajući se na preliminarne rezultate prebrojavanja glasova, da je LDP sama osvojila 271 mesto i