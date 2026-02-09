Hitna pomoć: Noć u Beogradu relativno mirna

Hitna pomoć: Noć u Beogradu relativno mirna

Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, potvrđeno je jutros Tanjugu iz službe Hitne pomoći.

Prema rečima dežurnog lekara, u glavnom gradu su se dogodila tri saobraćajna udesa, u kojima su tri osobe lakše povređene. Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju, koja su odvezena na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA. Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 106 intervencija, a na javnim mestima su intervenisale 17 puta. Za lekarsku pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, hitertenzičari, psihijatrijski
