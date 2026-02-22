"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu

Novi sat na kružnom toku na Trgu republike je francuske proizvodnje i radi na struju Marko Stojčić, glavni urbanista kaže da će sat uvek da pokazuje tačno vreme i da će biti novi simbol Beograda Novi sat, visok devet metara i težak oko sedam i po tona, postavljen je u toku noći u središte kružnog toka na Trgu republike u Beogradu i odmah je pušten u rad. Prema rečima glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića, reč je o kvalitetnom francuskom mehanizmu koji radi na