Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superbol

Sihoksima je ovo druga titula u Superbol eri, dok su do prve došli 2013. godine pobedom nad Denver Bronkosima.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) ovogodišnjeg Superbola proglašen je trkač Sijetla Kenet Voker. Voker je tako postao prvi igrač na poziciji trkača koji je osvojio to priznanje od 1998. godine, kad je ta nagrada pripala Terelu Dejvisu. Trkač Sijetla je na ovogodišnjem Superbolu svojim trčanjima osvojio ukupno 135 jardi iz 27 pokušaja, a uhvatio je i dve lopte za 26 jardi. Kvoterbek Sihoksa Sem Darnold osvojio je ukupno 202 jarda dodavanjima, nakon što je iz 38 pokušaja