Vučić: Odluka o kandidaturi za premijera treba da bude moja i odluka naroda

Sputnik
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odluka da li će biti kandidat za premijera treba da bude njegova, kao i odluka naroda koji, kako je istakao, želi promene koje mu garantuju stabilnost i sigurnost, a ne haos i promene kakve nameću blokaderi.

Vučić je zamolio stranačke kolege da ne govore o tome da li će on biti budući kandidat za premijera na predstojećim izborima i da ne nagađaju o tome. ''Nije ni vreme ni mesto. Prvo, to mora da bude moja odluka da li se osećam dovoljno sposobnim i da li želim, onda mora da bude narodna odluka, a narod želi promene, samo ne želi promene kakve mu nameću blokaderi, narod želi promene koje mu garantuju stabilnost i sigurnost, a ne haos'', rekao je Vučić
