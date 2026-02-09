Vučić dobio orden, pa progovorio na engleskom: "Warriors, come out to play!"

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću danas je u Beogradu episkop bihaćko-petrovački Sergije uručio Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih.

Predsedniku Vučiću Orden je dodeljen za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema Eparhiji bihaćko-petrovačkoj, a posebno za veliko dobročinstvo pokazano prema manastiru Rmanj. Orden je ustanovljen u spomen pravoslavnih hrišćana postradalih na prostoru Eparhije bihaćko-petrovačke u 20.veku, a dodeljuje se pojedincima, kolektivima i institucijama za doprinos SPC. Odgovarajući na pitanje o spekulacijama da li će biti premijer, Vučić je rekao sledeće: - I molim