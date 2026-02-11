Drobljenje Drobnjaka

Radar pre 48 minuta  |  Biljana Willimon
Drobljenje Drobnjaka

Bez uplitanja da li je Drobnjak stručan ili nije, bez uplitanja da li pijucka ili pije – nije ovo prvi put da nekog svog saradnika, a posebno Drobnjaka – javno ponižavate. Nije to vaša objektivnost. To je vaš marketing. Manipulacija. Izvrtanje istine. Vi budale od nas pravite

Vaša realna slika i slika današnje Srbije – nije vaš razgovor sa opozicijom i sa studentima – već sa svojim bliskim saradnicima. S jedne strane vaša prepotencija, a s druge – sramotna poniznost vaših izabranih podanika. Nestručnih. Beskarakternih. Ljigavih. Jer, da su stručni i da svoj posao obavljaju savesno i dostojanstveno – vi bi se bojali njih, a ne oni vas. Mada, vi njih ne zanimate – već korist koju imaju od vas. Dokle god je tako, trpeće poniženja i vaše
