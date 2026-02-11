Sumorna borba za život

Strane radnike eksploatišu svi u lancu: agencije u matičnim zemljama, velike kompanije, strani investitori i domaći biznismeni – i sitni, i krupni. Iskustva radnika angažovanih u Linglongu potvrđuju tu tezu

Za kinesku fabriku guma Linglong iz Zrenjanina, kao i za još stranih kompanija koje posluju u istočnoj i centralnoj Srbiji, u javnosti vlada mišljenje da imaju status „države u državi“. Primeri grubih kršenja radnih i ljudskih prava inostranih radnika angažovanih u Linglongu, uz odsustvo reakcija nadležnih institucija, potvrđuju tu tezu. Iznošenje u javnost najnovijeg slučaja neisplaćivanja zarada, oduzimanja pasoša i loših uslova života u kolektivnom smeštaju, za