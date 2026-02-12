"Želim tačan datum" Zelenski izgubio strpljenje i žestoko zapretio: Ukrajina postavila svoj uslov

Zelenski je izrazio zabrinutost da bi bez preciznih rokova Rusija mogla da utiče na usporavanje procesa integracije Ukrajine u EU On je istakao da je članstvo u EU ključno za bezbednost i stabilnost Ukrajine, naglašavajući potrebu za konkretnim rezultatima Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da traži da mirovni sporazum sadrži konkretan datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, jer bi u suprotnom Rusija, preko svojih predstavnika, pokušala da uspori