Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Nedeljnik pre 1 sat
Proizvođačima mleka i poljoprivrednicima, koji su pomoću 100 traktora blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima kod Čačka, pridružili su se danas i povrtari iz Zablaća.

Proizvođači povrća su dovezli nekoliko desetina traktora na to mesto, a blokada je počela u sredu u 13 časova. Poljoprivrednici i mlekari proširili blokade puteva Član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da je od danas blokiran i magistralni put od Kraljeva ka Kragujevcu u selu Vitanovac. Prema njegovim rečima, poljoprivrednici su blokirali i centar Bogatića, a u toku dana očekuju se i nove blokade puteva. Sa
