Ukrajinska služba likvidirala je ruske generale

Velike priče pre 17 minuta  |  Piše Aleksandar Radić
Po prvi put posle gotovo četiri godine rata vodi se osmišljena ofanziva strategijskih razmera i očekivanih efekata da se slomi volja za borbu na ukrajinskoj strani. Jedno merilo rezultata su ankete javnog mnjenja koje pokazuju da raste podrška ukrajinske populacije za predaju Donbasa u zamenu za mir

Za ukrajinske civile iz dobrog dela te države ovo je teška zima jer na -25° nema grejanja. Ranije ruska armija uništavala je termoelektrane i elemente prenosne električne mreže, ali Ukrajinci su se snalazili i pronalazili su neki način da premoste sistem i preživljavali su sve do ove zime. U Moskvi su prošle jeseni odlučili da idu tvrdo i da pogase elektrane (uz izuzetak nuklearnih iz razumljivih motiva) koje su u dometu krstarećih i inih raketa i dronova porodice
