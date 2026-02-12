Noć u traktorima, dan u blokadama: Mlekari i studenti zajedno na Ibarskoj magistrali

Studenti u blokadi pružili su podršku proizvođačima mleka koji već drugi dan protestuju na Ibarskoj magistrali kod Mrčajevaca. Mlekari najavljuju proširenje blokada,. Tokom dana se očekuju protesti i u drugim mestima širom Srbije

Studenti u blokadi podržali su proizvođače mleka koji već drugi dan protestuju na Ibarskoj magistrali kod Mrčajevaca. Oni pozivaju sve poljoprivrednike i građane da se pridruže mlekarima i svojim prisustvom im pruže podršku. Učesnici protesta najavljuju da će se blokada danas proširiti. Poljoprivednici su rekli agenciji Beta da će im se danas u protestu pridružiti i kolege iz Bogatića koji će blokirati puteve u njihovom kraju, a od 12.00 očekuju da će biti više