Za praznik bez naplate parkiranja

Javno komunalno preduzeće „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, u vreme obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara 2026. godine, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada.

Tokom predstojećeg praznika, biće zatvorena i poslovnica ovog preduzeća u ulici Nikole Pašića. Javne garaže i parkirališta biće neprekidno otvoreni za vreme praznika. Od srede, 18. februara 2026. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i šalter servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu. Podsetimo, Sretenje, 15. februar, ove godine pada u nedelju, dok su i ponedeljak 16. i utorak 17. februar neradni dani. Izvor: Magnum radio