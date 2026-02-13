Muke po Kiru

Radar pre 14 minuta  |  Vladan Marjanović
Muke po Kiru

Nakon što mu je lanjsko imenovanje Pitera Mandelsona za ambasadora u SAD – iako se već znalo za njegove veze sa Džefrijem Epstinom – eksplodiralo u lice, fatalno oslabljenog Starmera na položaju drži još samo to što laburisti trenutno nemaju alternativu

Poređenje za kojim je, opisujući Kira Starmera, prošlog septembra u časopisu Forin polisi posegao njegov sunarodnik Džon Kampfner, politički komentator i publicista, bilo je grubo, ali adekvatno. Aludirajući na dugi marš koji ga je 2020. doveo na čelo britanske Laburističke partije, a 2024. i do pobede na parlamentarnim izborima i premijerskog mesta, te sumirajući njegov razočaravajući učinak i silne krize u prvih 14 meseci mandata, Kampfner je Starmera uporedio sa
