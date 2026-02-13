Pod visokim naponom

Ako se iko ikada pozabavi uticajem generacije Z na slušalačke trendove, kultni sastav iz Sakrementa služiće kao paradigma – zahvaljujući novim slušaocima, oni su u pedeset i nekoj postali bend koji puni arene

Decembar prošle godine bio je slavljenički za Deftonse (Deftones), alternativni bend iz Sakrementa, budući da se njihov prvenac Adrenaline našao na listi najprodavanijih albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ništa čudno, rekao bi neko, osim što je od pomenutog izdanja prošlo trideset godina i osim što se ono, iako sasvim solidno, redovno nalazi na začeljima rang-lista omiljenih uradaka sastava koji je kroz deset albuma oblikovao trendove u savremenoj distorziranoj