Ko je kriv za smrt devojčice: Novi protest u Čačku

Vreme pre 36 minuta
Ko je kriv za smrt devojčice: Novi protest u Čačku

Dve smrti posle operacije krajnika potresle su Čačak i otvorile pitanje – ko je odgovoran? Dok traje istraga Ministarstva zdravlja, građani ponovo izlaze na ulice tražeći odgovore i kazne za odgovorne

Čačak, ali i celu Srbiju, potresle su vesti o smrti dve osobe nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u tom gradu. Početkom februara, posle operacije trećeg krajnika, preminula je četvorogodišnja devojčica. Samo nekoliko dana kasnije, nakon iste intervencije, preminuo je i 38-godišnji muškarac. Oba slučaja izazvala su uznemirenje javnosti i otvorila pitanja o bezbednosti i odgovornosti u zdravstvenom sistemu. Ministar zdravlja izjavio je da su u bolnici uvedene
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Tužilaštvo naložilo obdukciju tela muškarca preminulog nakon operacije krajnika

Tužilaštvo naložilo obdukciju tela muškarca preminulog nakon operacije krajnika

Radio 021 pre 52 minuta
Dr Vladan Šubarević o operaciji trećeg krajnika: Da li postoje deca koja ne bi smela da se operišu

Dr Vladan Šubarević o operaciji trećeg krajnika: Da li postoje deca koja ne bi smela da se operišu

N1 Info pre 1 sat
Press: Novinarka o smrti devojčice i muškarca u bolnici u Čačku

Press: Novinarka o smrti devojčice i muškarca u bolnici u Čačku

N1 Info pre 2 sata
Naložena odbukcija tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika u Čačku

Naložena odbukcija tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika u Čačku

RTV pre 2 sata
VJT u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika

VJT u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo nakon operacije krajnika

Nedeljnik pre 2 sata
Naložena obdukicija preminulog Nišlije: Više javno tužilaštvo u Čačku povuklo ovaj potez, hitan zahtev upućen i policiji…

Naložena obdukicija preminulog Nišlije: Više javno tužilaštvo u Čačku povuklo ovaj potez, hitan zahtev upućen i policiji

RINA pre 2 sata
Naložena obdukcija preminulog Nišlije: Više javno tužilaštvo u Čačku povuklo ovaj potez, hitan zahtev upućen i policiji

Naložena obdukcija preminulog Nišlije: Više javno tužilaštvo u Čačku povuklo ovaj potez, hitan zahtev upućen i policiji

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Godinu dana posle "Sretanja na sretenje" skupovi u Valjevu i Kragujevcu: Šta donose ova okupljanja studenata i građana?

Insajder pre 7 minuta
Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

Studenti na putu ka Valjevu stigli do mesta Divci, večeras ih očekuje doček u tom gradu

N1 Info pre 7 minuta
Roditelji učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj“ podneli krivičnu prijavu protiv uprave škole

Roditelji učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj“ podneli krivičnu prijavu protiv uprave škole

N1 Info pre 7 minuta
Više autobusa sutra ka grobljima zbog Zadušnica

Više autobusa sutra ka grobljima zbog Zadušnica

NoviSad.com pre 7 minuta
Protesti poljoprivrednika i danas - blokade u Bogatiću, Mrčajevcima, Kragujevcu, Kraljevu

Protesti poljoprivrednika i danas - blokade u Bogatiću, Mrčajevcima, Kragujevcu, Kraljevu

RTS pre 7 minuta