Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

situacija u mlekarstvu mnogo teža nego pre tri godine

Proizvođači mleka i poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka kazali su jutros, da su posle četiri dana blokade umorni, ali da ne odustaju i da će blokada trajati do ispunjenja zahteva. Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da im se niko od zvaničnika još nije obratio, osim što izdaju saopštenja i komentarišu njihov protest na medijima, prenosi Beta. „Predsednik Srbije