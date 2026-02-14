Danas su zimske zadušnice, dan kada se molimo za duše preminulih

Na taj dan se posećuju groblja i prislužuju sveće na grobovima najbližih i u hramovima.

Ovaj dan u pravoslavnoj tradiciji posvećen je molitvenom sećanju na preminule i predstavlja uvod u pripreme za Vaskršnji post, koji ove godine počinje 23. februara. Zimske zadušnice se u pojedinim krajevima nazivaju se i Otvorene zadušnice, jer se veruje da Sveti Petar tada otvara grobove kako bi duše pokojnika posetile svoje domove. Datum prvih zadušnica tokom godine nije uvek isti i može pasti između početka februara i sredine marta, zavisno od datuma Vaskrsa. Na