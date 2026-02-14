Danas su zimske zadušnice, dan kada se molimo za duše preminulih

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Danas su zimske zadušnice, dan kada se molimo za duše preminulih

Na taj dan se posećuju groblja i prislužuju sveće na grobovima najbližih i u hramovima.

Ovaj dan u pravoslavnoj tradiciji posvećen je molitvenom sećanju na preminule i predstavlja uvod u pripreme za Vaskršnji post, koji ove godine počinje 23. februara. Zimske zadušnice se u pojedinim krajevima nazivaju se i Otvorene zadušnice, jer se veruje da Sveti Petar tada otvara grobove kako bi duše pokojnika posetile svoje domove. Datum prvih zadušnica tokom godine nije uvek isti i može pasti između početka februara i sredine marta, zavisno od datuma Vaskrsa. Na
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

RTK pre 7 minuta
Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

RTK pre 27 minuta
Dan zaljubljenih i Sveti Trifun: Ova dva praznika se danas obeležavaju, evo odakle potiču i šta predstavljaju

Dan zaljubljenih i Sveti Trifun: Ova dva praznika se danas obeležavaju, evo odakle potiču i šta predstavljaju

Mondo pre 22 minuta
Danas slavimo dva praznika

Danas slavimo dva praznika

OK radio pre 32 minuta
Sveti Trifun – zaštitnik vinograda i vinogradara

Sveti Trifun – zaštitnik vinograda i vinogradara

InfoKG pre 2 sata
Danas je Sveti Trifun: Dan kada se orezuje loza i nazdravlja novoj vinogradarskoj godini

Danas je Sveti Trifun: Dan kada se orezuje loza i nazdravlja novoj vinogradarskoj godini

Pirotske vesti pre 1 sat
Dan zaljubljenih vs Sveti Trifun: Ako je suština ista, zašto se sporimo

Dan zaljubljenih vs Sveti Trifun: Ako je suština ista, zašto se sporimo

Glas Zaječara pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Serbian News Media pre 12 minuta
Mrdić: Set pravosudnih zakona za efikasno pravosuđe i u interesu građana

Mrdić: Set pravosudnih zakona za efikasno pravosuđe i u interesu građana

RTV pre 22 minuta
Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

Velike ili Zimske zadušnice – pripreme za početak Časnog posta

RTK pre 7 minuta
Četvrti dan blokade Ibarske magistrale, mlekari i poljoprivrednici ne odustaju

Četvrti dan blokade Ibarske magistrale, mlekari i poljoprivrednici ne odustaju

Vreme pre 2 minuta
Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara

RTK pre 27 minuta