Sveti Trifun – praznik loze, vina i nade u rodnu godinu

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Trifuna, koji je prema verovanju, zaštitnik vinogradara i poljskih radova. Četrnaesti februar u svetu se proslavlja i kao Dan zaljubljenih, odnosno Valentinovo.

Sveti Trifun se smatra zaštitnikom voća, posebno loze, otuda i grožđa, ali i drugih plodova. Rođen je u selu Kampsadi u Frigiji od siromašnih roditelja. U detinjstvu čuvao je guske, a prema predanju mogao je da isceljuje i ljude i stoku, ali i "izgoni zle duhove". Predanje kaže da je izlečio ćerku rimskog cara Gordijana. Car je bogato nagradio Trifuna, ali darove koje je dobio razdelio je siromašnima i vratio se čuvanju gusaka. Kada je na rimski presto došao car